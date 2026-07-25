ТАСС: бой Евлоев — Волкановски может возглавить турнир UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев может провести поединок против чемпиона организации в полулегком весе австралийца Александра Волкановски на турнире в Абу-Даби 24 октября. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Бой Евлоев — Волкановски может возглавить турнир. Это один из вариантов. Также там потенциально может пройти бой Петра Яна и Мераба Двалишвили», — сказал собеседник агентства.
Евлоеву 32 года. На его счету 20 побед и ни одного поражения. В активе 37-летнего Волкановски 28 побед, также он потерпел четыре поражения.
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