Овечкин, «Волга» и 50 млн. В Санкт-Петербурге прошел очередной Матч года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Традиционный Матч года, в котором участвовали российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), впервые завершился серией буллитов. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин снова в такой игре не ушел без гола.
На фоне гигантской «СКА-Арены» домашний дворец ЦСКА в Москве в прошлые годы казался камерным и в чем-то удобным, особенно для тех болельщиков, которые по традиции ожидали приезда отечественных хоккейных звезд ради автографов и фотографий. В Санкт-Петербург основная масса игроков приехала централизованно на автобусе, но были и те, кто добирался до игры сам.
Показал себя Роман Ротенберг, которого Михаил Сергачев пригласил тренером в свою команду. На матч он приехал, находясь за рулем раритетной черной «Волги». Два года назад, когда Ротенберг также был одним из тренеров, он приехал на ВАЗ-2101, в народе называемой «копейкой». Тогда он объяснил это тем, что она была первой машиной его отца в 1989 году.
«Это детские воспоминания, черная “Волга” ассоциируется у меня с олимпийским чемпионом [биатлонистом Анатолием] Алябьевым, который ездил на ней. “Волга” ассоциируется с олимпийским золотом, это мотивация на будущее, связь между поколениями. Эту машину могли себе позволить самые великие игроки сборной СССР», — рассказал потом Ротенберг.
Первый вице-президент Федерации хоккея России привез на «Волге» Овечкина с детьми, а за ними следовала еще одна такая же «Волга», но желтого цвета. Стоит отдать должное Ротенбергу и Овечкину, которые съехали на пятачок, где стояли болельщики, и раздали автографы.
Гавриков оказался прав.
Год назад тематика Матча года была посвящена в основном достижению Овечкина, побившего снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Тогда во время чествования форварда «Вашингтона» организаторы прямо на льду подарили ему машину. Без машины не обошлось и в этот раз — перед началом церемонии открытия матча Овечкин, Сергачев и капитан другой команды Артемий Панарин выехали на лед на автомобиле.
В этот раз предматчевое шоу было посвящено теме детства. Хоккей для всех начинается с малых лет, и только благодаря упорному труду ты становишься профессионалом. Наградой может быть, например, победный гол в овертайме финала чемпионата мира 2008 года в канадском Квебеке.
Именно этот эпизод, который всегда будут вспоминать российские любители хоккея, был воспроизведен на льду «СКА-Арены», и в момент гола Ильи Ковальчука время словно остановилось не только в памяти у болельщиков, но и у участников шоу, которые вернули нас к тому моменту. А голоса комментаторов Романа Скворцова и уже покойного Сергея Гимаева заставили некоторых прослезиться.
Еще за два дня до игры защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков в разговоре с ТАСС спрогнозировал, что командам понадобится некоторое время, чтобы присмотреться друг к другу, прежде чем накал игры достигнет своего пика. И действительно — первые 15 минут опасных моментов особо не было, хотя, учитывая товарищеский статус игры, хоккеисты не использовали щелчки. До конца периода команды забросили пять шайб, причем команда Сергачева, уступая 0:2, отыгралась и вышла вперед перед самым перерывом усилиями Кирилла Марченко. Помог этой успешной погоне и Овечкин, который принял участие в атаке, закончившейся голом Дмитрия Симашева, сравнявшего счет.
Капитан «Вашингтона» начинал матч в тройке с Марченко и Владимиром Ткачевым, но по ходу игры менял сочетания, выходя и со своим одноклубником Алексеем Протасом. Появлялся на льду с Овечкиным и Егор Сурин, и теперь он может гордиться тем, что играл в звеньях с такими суперветеранами, как Овечкин и Александр Радулов, с которым он действует в «Локомотиве». А армеец Прохор Полтапов сейчас может похвастаться тем, что забивал Сергею Бобровскому, которого ранее видел только в играх в НХЛ.
«Настрой был серьезный, все получили кайф».
Овечкин не ушел без гола, забив в третьем периоде. Героем же Матча года можно назвать Матвея Мичкова — форвард «Филадельфии» словно пытается как можно скорее забыть прошедший сезон, полный разочарований. Он пытался и отдавать, и хет-трик оформил, и не забыл про свой «лакросс-гол», который он забил Максиму Дорожко. Мичков довел преимущество своей команды до четырех шайб. Но тем не менее оторваться команде Панарина не удалось — заключительный гол в основное время на счету защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова.
Впервые Матч года завершился серией буллитов, в которой единственным, кто сумел забить, стал Протас. Лучшими игроками в обеих командах были признаны Марченко и Александр Никишин.
Основную задачу, заключавшуюся в том, чтобы поединок был интересным, команды выполнили. «Атмосфера была шикарная, болельщики получили удовольствие, игра была интересная, не в одни ворота. Поиграли в хоккей, пообщались, сделали доброе дело. Настрой был серьезный, все получили кайф», — сказал после матча Овечкин.
Организаторам же удалось собрать по итогам игры 50 млн рублей, которые пойдут на благотворительные цели. Чек именно с такой суммой Сергачев и Панарин вытащили из машины, которая и привезла их с Овечкиным перед началом игры.