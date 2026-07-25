Овечкин, «Волга» и 50 млн. В Санкт-Петербурге прошел очередной Матч года

Капитан «Вашингтона» начинал матч в тройке с Марченко и Владимиром Ткачевым, но по ходу игры менял сочетания, выходя и со своим одноклубником Алексеем Протасом. Появлялся на льду с Овечкиным и Егор Сурин, и теперь он может гордиться тем, что играл в звеньях с такими суперветеранами, как Овечкин и Александр Радулов, с которым он действует в «Локомотиве». А армеец Прохор Полтапов сейчас может похвастаться тем, что забивал Сергею Бобровскому, которого ранее видел только в играх в НХЛ.