В Ростове 25 июля в экстренные службы поступило 20 тысяч обращений из-за урагана

— В городе продолжается ликвидация последствий непогоды. По данным властей, уже зафиксировано 172 упавших дерева. Для расчистки завалов работает 21 бригада, оснащенная специальной техникой, — рассказал мэр. — Всего к работам привлечены шесть расчетов городской поисково-спасательной службы и два — областной. Спасатели и коммунальщики продолжат трудиться в ночное время.