«Родина» разгромно проиграла «Спартаку» в дебютном матче в РПЛ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Футболисты московской «Родины» со счетом 0:3 уступили столичному «Спартаку» в гостевом матче первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».
Голы забили Маркиньос (24-я минута), Кристофер Мартинс (79) и Данил Пруцев (86).
«Спартак» начал чемпионат с крупной победы впервые за 10 лет. В сезоне-2016/17 красно-белые разгромили в первом туре национального первенства тульский «Арсенал» (4:0). Тогда «Спартак» стал победителем турнира.
«Родина» провела первый матч в РПЛ. В прошлом сезоне команда стала победителем Лиги Пари (Первой лиги) и впервые заслужила право участвовать в элитном дивизионе чемпионата России. Клуб основан в 2015 году.
Команды провели второй матч между собой. В сентябре 2020 года «Спартак» разгромил «Родину» в групповом этапе Кубка России (5:1).
В следующем туре «Родина» 31 июля сыграет дома против «Ростова», «Спартак» 2 августа встретится на выезде с грозненским «Ахматом».