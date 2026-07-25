В Омской области число домов с обманутыми дольщиками сократилось до восьми

ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Число домов с обманутыми дольщиками в Омской области сократилось с 30 до восьми за 3,5 года, доложил глава региона Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона Виталием Хоценко.
«Три с половиной года назад у нас было 30 с лишним домов. Осталось восемь. Мы по этим домам, по всем, приняли дорожные карты», — доложил Путину губернатор.
Он отметил, что по двум домам есть решение с ДОМ.РФ. В двух случаях это достройка домов. По остальным домам либо применяются региональные выплаты, либо предоставляются земельные участки инвесторам. Те строят жилье и затем рассчитываются квартирами с обманутыми дольщиками в случае, если достройка прежних домов невозможна.
«По прошлому году мы 809 дольщиков обеспечили жильем. За четыре предыдущих года было 600 человек всего. Так что мы темпами двигаемся, это работа у нас на постоянном контроле», — сказал Хоценко.
Президент РФ в субботу находится с рабочей поездкой в Омске, где в эти дни проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.