На Украине протесты из-за отставки Федорова продолжаются 10-й день подряд

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Протесты из-за отставки министра обороны Украины Михаила Федорова продолжаются десятый день подряд. Как сообщило издание «Общественное. Новости», 25 июля акции проходят в Киеве, Львове, Харькове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Днепропетровске, Хмельницком, Черкассах, Николаеве и других городах.
Митингующие требуют вернуть Федорова на должность министра.
14 июля Федоров был смещен с поста. Владимир Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в стране. Второй фактор — личная конкуренция: Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг, а Зеленский не терпит соперников.
16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов, уже 22 июля новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый. Однако участники акций по-прежнему требуют восстановить Федорова в должности.