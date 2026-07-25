На Украине протесты из-за отставки Федорова продолжаются 10-й день подряд

14 июля Федоров был смещен с поста. Владимир Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в стране. Второй фактор — личная конкуренция: Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг, а Зеленский не терпит соперников.