В Калининграде в сквере у Ленинского проспекта нашли артефакты четырёх веков истории Кёнигсберга

Учёные Института археологии РАН завершают спасательные археологические раскопки на территории сквера в районе Ленинского проспекта, Краснооктябрьской и Мореходной улиц в Калининграде. Работы проводятся перед началом земляных и строительных работ по благоустройству территории, сообщается на сайте института.
Специалисты Самбийской археологической экспедиции исследовали участок бывшего Дальнего Форштадта — исторического района Кёнигсберга. Здесь сохранились культурные слои XVI — начала XX века.
Впервые археологические объекты на этой территории обнаружили ещё в 2006 году. В 2025 году участок включили в перечень выявленных объектов археологического наследия после повторных разведок.
По письменным источникам, освоение этой части города началось ещё в XIV веке. Территория использовалась под хозяйственные постройки, сады, огороды и пастбища. Здесь также находились здания, связанные с госпиталем Святого Георга. Позднее район получил название Форштадт, который делился на Передний и Дальний.
Часть старого городского канала.
Одной из главных находок стали остатки водного канала Цуг Грабен. Сведения о его существовании относятся к 1520 году. Канал выполнял сразу несколько функций: оборонительную, противопожарную, водоотводную и транспортную.
В конце XIX века его засыпали, а сегодня на месте бывшего канала проходят улицы Полоцкая и Краснооктябрьская. Во время раскопок специалисты обнаружили одну из его частей, которая была засыпана в 1810—1815 годах.
Кроме того, благодаря высокой влажности грунта сохранились деревянные конструкции — трубы, заборы и гати. Такие находки позволяют изучать особенности городской инфраструктуры Кёнигсберга прошлых веков.
Посуда, трубки и следы ремесленного производства.
Археологи обнаружили большое количество предметов повседневной жизни жителей города.
Среди находок:
фрагменты столовой керамики XVI-XVIII веков; печные изразцы XVI-XVIII веков; курительные трубки второй половины XVII-XVIII веков; остатки кожаных изделий; скопления овечьей шерсти, связанные с хозяйственной деятельностью.
В районе бывшей Ярмарочной площади нашли следы косторезного производства. Археологи обнаружили костяные пластинки, из которых изготавливали бусины для чёток, а также незаконченные рукояти инструментов.
Жетон с Екатериной II и монета Николая II.
Среди нумизматических находок оказался счётный жетон с изображением Екатерины II из серии «Россика». Такие жетоны использовали для расчётов на счётных досках, а позже они стали применяться как игровые или памятные знаки.
Предположительно, найденный жетон изготовили в 1796—1800 годах. На нём сохранилась подпись мастера из Фюрта Иоганна Христиана Райха — «I. C. REICH».
Также археологи обнаружили серебряную монету номиналом полтина 1897 года с изображением императора Николая II. Учёные предполагают, что она могла быть потеряна либо жителем Кёнигсберга, либо путешественником из Российской империи.
Последний год Кёнигсберга.
Отдельный комплекс предметов связан с разрушением Кёнигсберга во время Второй мировой войны. При исследовании слоёв после авианалёта британских ВВС в августе 1944 года археологи нашли предметы, подтверждающие масштаб пожара: свернувшееся оконное стекло, расплавленную посуду и бутылки.
Также были обнаружены:
импортная фарфоровая посуда; фрагменты газет; метлахская плитка; кирпичи из района Эльбинга с заводскими клеймами; различные бытовые и строительные предметы.
После войны разрушенное здание на этом месте разобрали до фундамента, а территорию превратили в сквер. Благодаря отсутствию последующей застройки культурные слои сохранились на протяжении минимум четырёх столетий.
Повседневная жизнь города.
Сейчас специалисты занимаются камеральной обработкой найденных предметов. В Институте археологии РАН отмечают, что даже локальные исследования Дальнего Форштадта дали значительный объём материалов о повседневной жизни города, ремеслах, торговых связях, животноводстве и строительных технологиях XVI — начала XX века.
Собранная коллекция станет источником для дальнейших исследований истории и археологии Кёнигсберга, подчеркнули учёные.
В Калининграде у башни «Дона» раскрывают стрелковый ход, засыпанный полвека назад.