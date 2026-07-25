Магомед Анкалаев победил Богдана Гуськова на турнире UFC в Абу-Даби

Для Анкалаева этот успех стал первым после поражения в титульном поединке с Алексом Перейрой и позволил ему вновь заявить о своих чемпионских амбициях в полутяжёлом весе. Гуськов принял бой на коротком уведомлении, заменив травмированного Халила Раунтри-младшего.
Российские бойцы в целом удачно выступили на турнире. Дебютировавший в UFC Магомед Зайнуков единогласным решением судей победил поляка Дамиана Жепецкого, а тяжеловес Ризван Куниев досрочно остановил американца Тайрелла Форчуна в третьем раунде. В ещё одном поединке с участием представителей России Абубакар Вагаев раздельным решением судей оказался сильнее Сайгида Изагахмаева.
При этом запланированный бой Ислама Дулатова с Веллингтоном Турманом был отменён из-за болезни Дулатова незадолго до начала турнира.
Ранее Life.ru рассказывал, что швейцарский боец UFC Волкан Оздемир получил 16-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В начале года боец полутяжёлого веса провалил тестирование. В пробе, взятой в феврале, обнаружили эритропоэтин.
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