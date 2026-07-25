Хоккеист «Бостона» Хуснутдинов рад играть в одной команде с Пастрняком

ТАСС, 25 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» Марат Хуснутдинов считает игру в одной команде с чешским форвардом Давидом Пастрняком крутым опытом. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«Даже не знаю, что сказать, потому что в такие моменты эмоции переполняют. У меня появилась возможность сыграть с одним из лучших игроков лиги, который постоянно подсказывает, помогает во многих деталях. Он хочет, чтобы я становился лучше с каждым днем. У нас получалось забивать много голов. Крутой опыт для меня, это добавляет мотивации», — поделился Хуснутдинов.
В прошлом сезоне в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ Пастрняк набрал 100 очков (29 заброшенных шайб + 71 результативная передача), в плей-офф сыграл в 6 матчах, набрав 7 очков (3 + 4).