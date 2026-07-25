Гимнастка Ильтерякова стала второй в многоборье на турнире в Минске

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова заняла второе место в индивидуальном многоборье на международном турнире «Хрустальная роза — Гран-при Хелена Валери», она набрала 113,750 балла. Соревнования проходят в Минске.
Выиграла турнир представительница Белоруссии Алина Горносько (114,750), третьей стала ее соотечественница Дарья Веренич (111,150).
Также в топ-5 попала российская гимнастка Милена Щенятская. Она набрала 108,600 балла.
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