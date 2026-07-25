Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастка Ильтерякова стала второй в многоборье на турнире в Минске

Победительницей турнира «Хрустальная роза — Гран-при Хелена Валери» стала белоруска Алина Горносько.

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова заняла второе место в индивидуальном многоборье на международном турнире «Хрустальная роза — Гран-при Хелена Валери», она набрала 113,750 балла. Соревнования проходят в Минске.

Выиграла турнир представительница Белоруссии Алина Горносько (114,750), третьей стала ее соотечественница Дарья Веренич (111,150).

Также в топ-5 попала российская гимнастка Милена Щенятская. Она набрала 108,600 балла.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше