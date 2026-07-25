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КСИР: Иран уничтожил более 200 военнослужащих США после окончания перемирия

США также потеряли 11 единиц воздушной военной техники.

Источник: Комсомольская правда

Иран уничтожил свыше 200 американских военных в ходе ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке с момента окончания перемирия между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) Хосейн Мохеби. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.

«Число погибших американских военных в ходе операции “Наср-2” превышает 200 человек», — отметил он.

По его словам, при этом количество раненых значительно выше.

Как писал сайт KP.RU, также Мохеби рассказал, что с 8 июля этого года после возобновления конфликта между США и Ираном иранские военные поразили 11 единиц американской воздушной военной техники, находившихся на земле и базировавшихся на военных базах Штатов в регионе. По его словам, были поражены истребитель F-15, самолет дальней разведки, военно-транспортный самолет и восемь самолетов-заправщиков.

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