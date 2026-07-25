КСИР: Иран уничтожил более 200 военнослужащих США после окончания перемирия

Как писал сайт KP.RU, также Мохеби рассказал, что с 8 июля этого года после возобновления конфликта между США и Ираном иранские военные поразили 11 единиц американской воздушной военной техники, находившихся на земле и базировавшихся на военных базах Штатов в регионе. По его словам, были поражены истребитель F-15, самолет дальней разведки, военно-транспортный самолет и восемь самолетов-заправщиков.