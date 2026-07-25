Бывший прокурор МУС Хан будет оспаривать решение о своем отстранении

По словам защиты, Хан собирается использовать все предусмотренные законом способы для обжалования этого решения. Али утверждает, что Ассамблея приняла его без достаточных правовых оснований и не представила доказательств того, что бывший прокурор совершил какие-либо должностные нарушения.