Бывший прокурор МУС Хан будет оспаривать решение о своем отстранении

Бывший прокурор МУС Карим Хан намерен добиваться отмены решения Ассамблеи государств — участников Римского статута о его отстранении от должности. Об этом говорится в заявлении его адвоката Тайаба Али.
По словам защиты, Хан собирается использовать все предусмотренные законом способы для обжалования этого решения. Али утверждает, что Ассамблея приняла его без достаточных правовых оснований и не представила доказательств того, что бывший прокурор совершил какие-либо должностные нарушения.
Адвокат добавил, что на протяжении более года обвинения в адрес Хана проверяло Управление служб внутреннего надзора ООН. По его словам, в итоговом докладе не было установлено фактов неправомерного поведения, включая обвинения сексуального характера.
Ранее KP.RU сообщал, что Хана отстранили от должности после обвинений в сексуальных домогательствах. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что МУС необходимо закрыть. Он отметил, что одной лишь отставки недостаточно.