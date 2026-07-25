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Бывший прокурор МУС Хан будет оспаривать решение о своем отстранении

Адвокат Карима Хана назвал решение об отстранении необоснованным.

Источник: Комсомольская правда

Бывший прокурор МУС Карим Хан намерен добиваться отмены решения Ассамблеи государств — участников Римского статута о его отстранении от должности. Об этом говорится в заявлении его адвоката Тайаба Али.

По словам защиты, Хан собирается использовать все предусмотренные законом способы для обжалования этого решения. Али утверждает, что Ассамблея приняла его без достаточных правовых оснований и не представила доказательств того, что бывший прокурор совершил какие-либо должностные нарушения.

Адвокат добавил, что на протяжении более года обвинения в адрес Хана проверяло Управление служб внутреннего надзора ООН. По его словам, в итоговом докладе не было установлено фактов неправомерного поведения, включая обвинения сексуального характера.

Ранее KP.RU сообщал, что Хана отстранили от должности после обвинений в сексуальных домогательствах. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что МУС необходимо закрыть. Он отметил, что одной лишь отставки недостаточно.

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