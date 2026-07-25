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Почему по всей Грузии пропал свет? Стала известна причина сбоя

Гендиректор Ингури ГЭС Мебония назвал аварию на ЛЭП причиной блэкаута в Грузии.

Источник: Комсомольская правда

По всей Грузии 25 июля произошло отключение электроэнергии. Причиной масштабного сбоя стала авария на высоковольтной линии электропередачи «Имерети». Об этом оповестил гендиректор Ингури ГЭС Леван Мебония.

«Отключилась 500-киловольтная линия “Имерети”. Система Ингури ГЭС соединяется как раз с этой линией до Зестафони. Была большая нагрузка. Когда отключилась, режим нарушился, и энергосистема полностью разладилась», — сообщил Леван Мебония.

Он отметил, что организация находится в процессе восстановления. Известно, что свет в дома уже дали.

Электроснабжение также прерывалось в Абхазии. Причиной стала та же авария на Ингурской ГЭС. К 24 июля электроснабжение Абхазии полностью восстановили. Свет поступил во все дома.

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