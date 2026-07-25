Почему по всей Грузии пропал свет? Стала известна причина сбоя

По всей Грузии 25 июля произошло отключение электроэнергии. Причиной масштабного сбоя стала авария на высоковольтной линии электропередачи «Имерети». Об этом оповестил гендиректор Ингури ГЭС Леван Мебония.
«Отключилась 500-киловольтная линия “Имерети”. Система Ингури ГЭС соединяется как раз с этой линией до Зестафони. Была большая нагрузка. Когда отключилась, режим нарушился, и энергосистема полностью разладилась», — сообщил Леван Мебония.
Он отметил, что организация находится в процессе восстановления. Известно, что свет в дома уже дали.
Электроснабжение также прерывалось в Абхазии. Причиной стала та же авария на Ингурской ГЭС. К 24 июля электроснабжение Абхазии полностью восстановили. Свет поступил во все дома.