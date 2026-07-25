Карседо назвал хорошим дебют Парады в «Спартаке»

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Испанский защитник Виктор Парада хорошо дебютировал за московский футбольный клуб «Спартак». Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо.
В субботу «Спартак» на своем поле победил столичную «Родину» в матче первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги со счетом 3:0. Парада вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.
«Он с нами тренировался порядка 10 дней. Было запланировано, что он выйдет на 60−65 минут. Он помогал нам сдерживать контратаки “Родины”. Хороший дебют футболиста, который молод, но имеет определенный опыт», — сказал Карседо.
Параде 24 года. В прошлом сезоне защитник провел за «Алавес» 33 матча в разных турнирах, в которых отдал 3 голевые передачи. Также он выступал за испанские «Реал Унион» и «Мирандес».