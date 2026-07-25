Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Бостона» Хуснутдинов не планирует возвращаться в КХЛ

В прошлом году «Спартак» выменял права на хоккеиста у СКА.

ТАСС, 25 июля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» Марат Хуснутдинов не удивлен обмену прав на него из петербургского СКА в столичный «Спартак», поскольку не планирует возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Узнал об этом только летом из разговора с отцом. Я даже не знал, что там происходило. Возвращаться в КХЛ не планирую. Дай бог, чтобы играл очень долго в НХЛ, поэтому мне абсолютно все равно, у кого мои права», — сказал Хуснутдинов.

Хоккеисту 24 года. Российский форвард выступает в НХЛ с 2024 года. В прошлом сезоне в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Бостон» он набрал 33 очка по системе «гол + пас» (15 + 18). В плей-офф сыграл в 6 матчах, результативными действиями не отметился.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше