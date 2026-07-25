Форвард «Бостона» Хуснутдинов не планирует возвращаться в КХЛ

«Узнал об этом только летом из разговора с отцом. Я даже не знал, что там происходило. Возвращаться в КХЛ не планирую. Дай бог, чтобы играл очень долго в НХЛ, поэтому мне абсолютно все равно, у кого мои права», — сказал Хуснутдинов.