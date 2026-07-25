Форвард «Бостона» Хуснутдинов не планирует возвращаться в КХЛ

ТАСС, 25 июля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» Марат Хуснутдинов не удивлен обмену прав на него из петербургского СКА в столичный «Спартак», поскольку не планирует возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«Узнал об этом только летом из разговора с отцом. Я даже не знал, что там происходило. Возвращаться в КХЛ не планирую. Дай бог, чтобы играл очень долго в НХЛ, поэтому мне абсолютно все равно, у кого мои права», — сказал Хуснутдинов.
Хоккеисту 24 года. Российский форвард выступает в НХЛ с 2024 года. В прошлом сезоне в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Бостон» он набрал 33 очка по системе «гол + пас» (15 + 18). В плей-офф сыграл в 6 матчах, результативными действиями не отметился.