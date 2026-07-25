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Дорогой ИИ выходит из моды: компании США переходят на китайские альтернативы

WSJ: корпорации в США сократили расходы на ИИ за счет китайских нейросетей.

Источник: Комсомольская правда

Компании в США все чаще сокращают расходы на ИИ, отказываясь от использования наиболее дорогих моделей в пользу более доступных решений, в том числе разработанных китайскими компаниями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, тенденция связана не только с высокой стоимостью передовых моделей, но и с различиями в подходах к их созданию. Компании OpenAI и Anthropic делают ставку на закрытые премиальные продукты.

В свою очередь китайские разработчики активно развивают модели с открытым исходным кодом, которые можно бесплатно скачать и адаптировать под конкретные задачи. Газета отмечает, что все больше компаний предпочитают менее производительные, но более дешевые модели.

Ранее KP.RU сообщал, что Минфин США может ввести санкции против технологических компаний из Китая за масштабные атаки в сфере ИИ. Министр Скотт Бессент уточнил, что поводом для рестрикций может стать использование метода дистилляции.

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