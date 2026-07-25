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Число ДТП с пьяными водителями снизилось на 47% в Нижегородской области

Количество погибших в нетрезвых авариях сократилось в три раза, а 27 июля в регионе пройдет акция «Трезвый водитель».

За первые шесть месяцев 2026 года на территории Нижегородской области количество дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей снизилось на 47,3% — с 188 до 99 случаев. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Число погибших в таких авариях сократилось на 66,7% (с 39 до 13 человек), а число раненых — на 51,7% (с 267 до 129). Для дальнейшего снижения аварийности 27 июля в регионе пройдет профилактическая акция «Трезвый водитель», в рамках которой автоинспекторы проведут разъяснительную работу с автомобилистами.

В ведомстве напомнили, что жители региона могут сообщить о нетрезвом водителе по номеру 112. При подтверждении факта вождения в состоянии опьянения гражданину выплачивается денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что около миллиарда рублей взыскали с нижегородских водителей за полгода.