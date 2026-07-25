Число ДТП с пьяными водителями снизилось на 47% в Нижегородской области

Число погибших в таких авариях сократилось на 66,7% (с 39 до 13 человек), а число раненых — на 51,7% (с 267 до 129). Для дальнейшего снижения аварийности 27 июля в регионе пройдет профилактическая акция «Трезвый водитель», в рамках которой автоинспекторы проведут разъяснительную работу с автомобилистами.