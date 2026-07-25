Диана Шнайдер сыграет на теннисном турнире в Вашингтоне в паре с Винус Уильямс

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне в паре с американкой Винус Уильямс.
В первом раунде их дуэт будет противостоять американке Куинн Глисон и норвежке Ульрикке Эйкери.
Шнайдер 22 года, она занимает 18-е место в мировом рейтинге. Россиянка завоевала 5 титулов WTA в одиночном разряде и 3 — в паре. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2026). В парном разряде она дважды доходила до этой стадии: на Australian Open (2025) и Roland Garros (2025). В 2024 году в дуэте с россиянкой Миррой Андреевой она стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.
Уильямс 46 лет, она является бывшей первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах. На ее счету 49 титулов WTA в индивидуальных соревнованиях, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и US Open (2000, 2001). В паре американка выиграла 22 состязания, 14 из которых — турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр — один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).
Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Состязание пройдет с 27 июля по 2 августа. Действующими победительницами в парном разряде являются американка Тэйлор Таунсенд и китаянка Чжан Шуай.