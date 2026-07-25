Диана Шнайдер сыграет на теннисном турнире в Вашингтоне в паре с Винус Уильямс

Шнайдер 22 года, она занимает 18-е место в мировом рейтинге. Россиянка завоевала 5 титулов WTA в одиночном разряде и 3 — в паре. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2026). В парном разряде она дважды доходила до этой стадии: на Australian Open (2025) и Roland Garros (2025). В 2024 году в дуэте с россиянкой Миррой Андреевой она стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.