Кириленко назвал бывшего главу FIBA Мураторе отзывчивым человеком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший президент Международной федерации баскетбола (FIBA) Орасио Мураторе был отзывчивым человеком и всегда помогал. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Мураторе умер в возрасте 74 лет. Причины смерти аргентинского функционера не называются.
«Мои глубокие соболезнования родным и близким. Очень отзывчивый был человек. Всегда помогал, особенно в начале моего нахождения в центральном бюро. Проделал большую работу по развитию FIBA во время работы на своей должности», — сказал Кириленко.
Мураторе был президентом FIBA с 2014 по 2019 год. Также возглавлял Аргентинскую баскетбольную конфедерацию (1992−2006), Американскую баскетбольную конфедерацию (1993−2006). В разные годы занимал посты второго вице-президента (1994−2006), вице-президента (2006−2009) и президента (2009−2014) FIBA по региону Америка. С 2009 по 2014 год был вице-президентом FIBA.