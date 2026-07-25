Минобороны РФ показало кадры ударов по судам в порту Николаева

Российские военные поразили суда, которые использовались для перевозки военных грузов в интересах Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве показали соответствующие кадры. Удары были нанесены по судам в порту «Николаев» и акватории Чёрного моря. Были применены беспилотные летательные аппараты.
«Расчётами реактивных БПЛА “Герань-4 сикер” в порту “Николаев” и в акватории Чёрного моря были поражены быстроходный десантный катер противника, а также три морских судна типа “сухогруз” и судно типа “балкер”, использовавшиеся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что все цели были успешно поражены.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.