Футболист «Спартака» Жедсон не получил серьезных травм

«Он сам попросил замену. Он почувствовал, что не мог полноценно бегать. Ничего серьезного нет, тем более и Данил Денисов был абсолютно готов выйти на поле и помочь команде. Уверен, к следующему матчу Жедсон будет готов», — сказал Карседо.