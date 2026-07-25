Футболист «Спартака» Жедсон не получил серьезных травм

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Португальский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Жедсон Фернандеш не получил серьезных повреждений в матче первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги против столичной «Родины». Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо.
В субботу «Спартак» на своем поле победил «Родину» со счетом 3:0. Жедсон был заменен на 63-й минуте.
«Он сам попросил замену. Он почувствовал, что не мог полноценно бегать. Ничего серьезного нет, тем более и Данил Денисов был абсолютно готов выйти на поле и помочь команде. Уверен, к следующему матчу Жедсон будет готов», — сказал Карседо.