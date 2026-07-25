Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист «Спартака» Жедсон не получил серьезных травм

Португалец был заменен во втором тайме матча с «Родиной».

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Португальский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Жедсон Фернандеш не получил серьезных повреждений в матче первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги против столичной «Родины». Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо.

В субботу «Спартак» на своем поле победил «Родину» со счетом 3:0. Жедсон был заменен на 63-й минуте.

«Он сам попросил замену. Он почувствовал, что не мог полноценно бегать. Ничего серьезного нет, тем более и Данил Денисов был абсолютно готов выйти на поле и помочь команде. Уверен, к следующему матчу Жедсон будет готов», — сказал Карседо.