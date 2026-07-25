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Месси избежит дисквалификации за пропуск Матч звезд MLS

Игра пройдет в ночь на 30 июля по московскому времени.

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси избежит дисквалификации за пропуск Матча звезд североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщил портал The Athletic.

Ранее ТАСС сообщал, что Месси и его одноклубник и соотечественник Родриго Де Пауль были исключены из состава на предстоящее мероприятие.

«Перед началом сезона MLS и Ассоциация игроков MLS договорились, что после выбывания игрока из чемпионата мира — 2026 клубы проведут индивидуальные беседы с каждым футболистом, чтобы определить подходящий период отдыха и возвращения к тренировкам и соревнованиям. В соответствии с этим соглашением Де Пауль и Месси будут освобождены от участия в Матче всех звезд MLS», — приводит издание заявление организации.

Месси 39 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону». Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014, 2026), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).

Матч звезд MLS пройдет в ночь на 30 июля по московскому времени. Месси в третий раз попал в список участников, но ни разу не играл в нем. В прошлом сезоне аргентинец был дисквалифицирован на одну игру из-за пропуска мероприятия.

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