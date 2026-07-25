Месси избежит дисквалификации за пропуск Матч звезд MLS

«Перед началом сезона MLS и Ассоциация игроков MLS договорились, что после выбывания игрока из чемпионата мира — 2026 клубы проведут индивидуальные беседы с каждым футболистом, чтобы определить подходящий период отдыха и возвращения к тренировкам и соревнованиям. В соответствии с этим соглашением Де Пауль и Месси будут освобождены от участия в Матче всех звезд MLS», — приводит издание заявление организации.