Месси избежит дисквалификации за пропуск Матч звезд MLS

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси избежит дисквалификации за пропуск Матча звезд североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщил портал The Athletic.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси и его одноклубник и соотечественник Родриго Де Пауль были исключены из состава на предстоящее мероприятие.
«Перед началом сезона MLS и Ассоциация игроков MLS договорились, что после выбывания игрока из чемпионата мира — 2026 клубы проведут индивидуальные беседы с каждым футболистом, чтобы определить подходящий период отдыха и возвращения к тренировкам и соревнованиям. В соответствии с этим соглашением Де Пауль и Месси будут освобождены от участия в Матче всех звезд MLS», — приводит издание заявление организации.
Месси 39 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону». Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014, 2026), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).
Матч звезд MLS пройдет в ночь на 30 июля по московскому времени. Месси в третий раз попал в список участников, но ни разу не играл в нем. В прошлом сезоне аргентинец был дисквалифицирован на одну игру из-за пропуска мероприятия.