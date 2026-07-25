Тренер «Родины» Диас заявил, что команда будет усиливаться

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Состав московского футбольного клуба «Родина» будет усиливаться для успешного выступления в Альфа-банк — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Хуан Диас.
В субботу «Родина» в гостях уступила столичному «Спартаку» со счетом 0:3 в своем дебютном матче в РПЛ.
«Вряд ли можно быть довольным счетом 0:3, мы хотели быть собой, но против нас играл “Спартак”, это большая команда, и нам приходилось много обороняться. В первом тайме мы неплохо оборонялись, у нас были моменты. Во втором тайме я попросил игроков, чтобы они не боялись, и до 80-й минуты была неплохая игра. Потом побежали вперед, хотели забить, но со “Спартаком” так играть нельзя», — сказал Диас.
«Что касается состава, то я прежде всего тренер и должен добиваться результатов с теми игроками, которые у меня есть. Спортивный блок активно ищет пути усиления. У нас будет усиление. Игроки в прошлом сезоне сделали большое дело, они заслужили играть в премьер-лиге», — отметил испанский специалист.