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Тренер «Родины» Диас заявил, что команда будет усиливаться

Команда в дебютном матче в РПЛ проиграла «Спартаку» со счетом 0:3.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Состав московского футбольного клуба «Родина» будет усиливаться для успешного выступления в Альфа-банк — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Хуан Диас.

В субботу «Родина» в гостях уступила столичному «Спартаку» со счетом 0:3 в своем дебютном матче в РПЛ.

«Вряд ли можно быть довольным счетом 0:3, мы хотели быть собой, но против нас играл “Спартак”, это большая команда, и нам приходилось много обороняться. В первом тайме мы неплохо оборонялись, у нас были моменты. Во втором тайме я попросил игроков, чтобы они не боялись, и до 80-й минуты была неплохая игра. Потом побежали вперед, хотели забить, но со “Спартаком” так играть нельзя», — сказал Диас.

«Что касается состава, то я прежде всего тренер и должен добиваться результатов с теми игроками, которые у меня есть. Спортивный блок активно ищет пути усиления. У нас будет усиление. Игроки в прошлом сезоне сделали большое дело, они заслужили играть в премьер-лиге», — отметил испанский специалист.