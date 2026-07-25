Тренер «Родины» Диас заявил, что команда будет усиливаться

«Вряд ли можно быть довольным счетом 0:3, мы хотели быть собой, но против нас играл “Спартак”, это большая команда, и нам приходилось много обороняться. В первом тайме мы неплохо оборонялись, у нас были моменты. Во втором тайме я попросил игроков, чтобы они не боялись, и до 80-й минуты была неплохая игра. Потом побежали вперед, хотели забить, но со “Спартаком” так играть нельзя», — сказал Диас.