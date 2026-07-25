В «Единой России» предложили называть корабли военного флота именами героев СВО

Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный предложил называть новые корабли, строящиеся для военно-морского флота страны, именами героев специальной военной операции. Об этом журналист, вошедший в пятерку лидеров партийного списка «Единой России», заявил во время посещения завода «Янтарь» в Калининградской области.
«Герои СВО обладают тем особым опытом, который могут передать последующим поколениям и имеют на это право. Поэтому есть инициатива — называть корабли, которые вводятся в состав ВМФ, именами героев СВО», — подчеркнул Евгений Поддубный.
Военный корреспондент рассказал, что уже общался по этому поводу с сотрудниками Министерства обороны РФ. Герой России отметил, что у него есть конкретные предложения по названиям военных кораблей.
«Есть очевидные и актуальные предложения, например назвать корабль именем дважды героя Российской Федерации Михаила Гудкова. Но есть и множество других воинов, которые проявили на специальной военной операции героизм. Боевые корабли должны носить имена наших павших героев. Хотя, есть прецеденты, когда корабли называли и именами живых людей. Таким образом, суть идеи — ввести традицию давать новым кораблям ВМФ России имена героев СВО», — рассказал Евгений Поддубный.
Во время посещения кораблестроительного завода «Янтарь» военкор осмотрел территорию завода, стапели и верфи. Евгений Поддубный также побывал в храме, расположенном на территории завода, и в музее предприятия. Герой России пообщался с сотрудниками завода и волонтерами.
Судостроительный завод «Янтарь» начал работать в Калининградской области в 1945 году после окончания Второй мировой войны. За свою 80-летнюю историю предприятие стало одним из основных кораблестроительных и ремонтных предприятий России. Сегодня компания выпускает военные и гражданские суда, ремонтирует корабли, изготавливает металлоконструкции различного назначения из стали и легких сплавов, специализируется на металлообработке и изготовлении комплектующих для машиностроительной отрасли.
Напомним, Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный вошел в пятерку лидеров партийного списка «Единой России», который был представлен в конце июня. Кроме него лидерами списка стали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.
Ранее Евгений Поддубный сообщил, что «Единая Россия» помогла решить проблему с выселением из жилья семьи с девятью детьми. Резонансная история случилась в Омске и вызвала бурю негодований в соцсетях. Наталья Романова и ее дети оказалась под угрозой выселения из муниципальной квартиры, потому что своевременно не подали в администрацию документ, подтверждающий, что семья — малоимущая. По словам журналиста, он связался с мэром Омска Сергеем Шелестом и обсудил с ним проблему Романовых. Глава города вмешался и оперативно решил вопрос.