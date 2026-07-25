Ученые выяснили, что недосып ведет к набору веса не хуже неправильного питания

В исследовании участвовали 95 взрослых людей старше 20 лет. Эксперимент длился два месяца и проходил в домашних условиях, чтобы сохранить естественный ритм жизни добровольцев. Сначала участники спали по 7−9 часов, затем время отхода ко сну сдвинули на 1,5 часа, сократив ночной отдых примерно на 80 минут.