Ученые выяснили, что недосып ведет к набору веса не хуже неправильного питания

Ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что дефицит сна влияет на вес не меньше, чем диета и спорт. Систематическое сокращение ночного отдыха провоцирует плавное увеличение массы тела и снижение общей подвижности, свидетельствуют их данные.
В исследовании участвовали 95 взрослых людей старше 20 лет. Эксперимент длился два месяца и проходил в домашних условиях, чтобы сохранить естественный ритм жизни добровольцев. Сначала участники спали по 7−9 часов, затем время отхода ко сну сдвинули на 1,5 часа, сократив ночной отдых примерно на 80 минут.
За период недосыпа добровольцы набрали в среднем около 450 граммов, а их физическая активность снизилась — они стали больше времени проводить в состоянии покоя.
Авторы отмечают, что даже постоянное сокращение сна на час-полтора способно со временем привести к значительному набору веса. Однако из-за малой выборки результаты требуют проверки в более крупных исследованиях.
Специалисты полагают, что нехватка сна усиливает воспалительные процессы и нарушает метаболизм. Ранее уже было доказано, что недосып повышает риски ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии и депрессии, передает Medical press.
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