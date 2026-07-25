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Пашинян заявил Макрону о важности расширения экспорта Армении

Пашинян и Макрон обсудили сотрудничество Армении с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости расширения экспортных возможностей республики. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Лидеры обсудили углубление партнерства между Арменией и Европейским союзом, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

«Премьер-министр также подчеркнул важность углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и расширения экспортных возможностей Армении», — следует из заявления.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и партнеры по ЕАЭС считают неприемлемым подход Армении к ЕС, основанный на чужих ресурсах. Президент России Владимир Путин отметил, что республике стоит как можно раньше определиться в данном вопросе.

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