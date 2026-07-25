Пашинян заявил Макрону о важности расширения экспорта Армении

Премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости расширения экспортных возможностей республики. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
Лидеры обсудили углубление партнерства между Арменией и Европейским союзом, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.
«Премьер-министр также подчеркнул важность углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и расширения экспортных возможностей Армении», — следует из заявления.
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