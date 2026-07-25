Из-за штормового ветра и ливней в Ростове задерживаются 27 поездов

Непогода отразилась и на транспортном сообщении. В Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра и сильного дождя отключилась тяговая подстанция. Десять поездов были задержаны на срок до двух часов. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.