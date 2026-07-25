Ynet: дрон упал рядом с домом министра нацбезопасности Израиля

На западном берегу реки Иордания обнаружили беспилотник. Дрон упал рядом с домом министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Он живет в поселении Кирьят-Арба, пишет портал Ynet.
Утверждается, что упавшим дроном был беспилотник для фотофиксации. Пострадавших рядом с местом ЧП не обнаружено.
По данным портала, БПЛА уже передали Армии обороны Израиля. Министр Итамар Бен-Гвир и его семья находятся в безопасности, говорится в материале.
На Ближнем Востоке сейчас наблюдается неспокойная обстановка. День назад возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам йеменских хуситов в провинции Ходейда. Атака связана с угрозой судам в Красном море, утверждает группировка.