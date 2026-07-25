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США и Украина подготовили новую инициативу по конфликту: что хотят предложить России

Reuters сообщил, что США и Украина обсудили прекращение огня в небе.

Источник: Комсомольская правда

Украина и США обсудили инициативу о введении режима прекращения огня в воздушном пространстве в рамках конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters.

Киев и Вашингтон подготовили для Москвы новое предложение, предусматривающее прекращение боевых действий в небе. По данным издания, инициатива станет частью нового пакета мирных предложений, который хотят представить России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит доносить до своих партнеров позицию по конфликту на Украине, в том числе говорить о его первопричинах.

Как писал KP.RU, боевые действия в ходе СВО могут прекратиться до конца суток, решение за Украиной. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова идти на компромиссы, которые были обговорены в Анкоридже.

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