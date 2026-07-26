Барко не стал комментировать информацию о переходе в «Ривер Плейт»

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Аргентинский футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с журналистами не стал комментировать информацию об уходе в «Ривер Плейт».
«Ривер Плейт»? Ничего не комментирую. Новый контракт? Ничего не знаю", — сказал Барко.
Ранее журналист Эрнан Кастильо сообщил в соцсети Х, что Барко близок к возвращению в «Ривер Плейт». Контракт полузащитника со «Спартаком» истекает следующим летом.
Барко 27 лет, он перешел в «Спартак» в 2024 году из «Ривер Плейт». Футболист провел за московскую команду 75 матчей в разных турнирах, забив 22 мяча и отдав 19 голевых передач. Полузащитник начинал карьеру в «Индепендьенте», также выступал за американскую «Атланту». В составе «Спартака» аргентинец стал обладателем Кубка России прошлого сезона.