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Барко не стал комментировать информацию о переходе в «Ривер Плейт»

Контракт полузащитника со «Спартаком» истекает следующим летом.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Аргентинский футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с журналистами не стал комментировать информацию об уходе в «Ривер Плейт».

«Ривер Плейт»? Ничего не комментирую. Новый контракт? Ничего не знаю", — сказал Барко.

Ранее журналист Эрнан Кастильо сообщил в соцсети Х, что Барко близок к возвращению в «Ривер Плейт». Контракт полузащитника со «Спартаком» истекает следующим летом.

Барко 27 лет, он перешел в «Спартак» в 2024 году из «Ривер Плейт». Футболист провел за московскую команду 75 матчей в разных турнирах, забив 22 мяча и отдав 19 голевых передач. Полузащитник начинал карьеру в «Индепендьенте», также выступал за американскую «Атланту». В составе «Спартака» аргентинец стал обладателем Кубка России прошлого сезона.