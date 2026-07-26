В 15 городах и районах Ростовской области возникли проблемы с электроснабжением

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что из-за непогоды в Ростове-на-Дону отключилась тяговая подстанция. 10 поездов задерживаются на время до двух часов. В их числе два поезда, которые следуют из Москвы, два — из Санкт-Петербурга, один — из Нижнего Новгорода.