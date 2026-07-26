Красочные открытки ко Дню Военно-морского флота, поздравления родным и сослуживцам своими словами

В 1980 году дату праздника перенесли на последнее воскресенье июля, а в 2006 году она была закреплена указом президента РФ. Сегодня в этот день в главных военно-морских городах — Санкт-Петербурге, Кронштадте, Балтийске, Новороссийске, Севастополе, Североморске — проходят парады кораблей, выставки военной техники и другие праздничные мероприятия.