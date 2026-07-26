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Что можно и нельзя делать в Гаврилов день 26 июля, когда узнают про раннюю осень

Узнали приметы и запреты на 26 июля, когда отмечают Гаврилов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 26 июля вспоминает архангела Гавриила. В народе празднуют Гаврилов день. В названный день, как считалось, по хлебным полям ходит архангел.

Что нельзя делать 26 июля.

Запрещено рассказывать подробности личной жизни. Таким образом можно спровоцировать разлад с близкими людьми, со своей второй половиной. А еще 26 июля не ходили в баню.

Что можно делать 26 июля.

По традиции, в указанный день было принято ходить в лес за подберезовиками. И ориентировались на рожь: если она вызрела, то грибы точно есть.

Согласно приметам, сильный ливень предсказывает неурожай. В том случае, если грачи собираются в стаи, то осень будет ранней. Жаркая погода 25 июля обещает теплую осень.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, какая погода будет в Беларуси: «Это лучше, чем 43−45 градусов».

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