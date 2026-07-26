Что можно и нельзя делать в Гаврилов день 26 июля, когда узнают про раннюю осень

Православная церковь 26 июля вспоминает архангела Гавриила. В народе празднуют Гаврилов день. В названный день, как считалось, по хлебным полям ходит архангел.
Что нельзя делать 26 июля.
Запрещено рассказывать подробности личной жизни. Таким образом можно спровоцировать разлад с близкими людьми, со своей второй половиной. А еще 26 июля не ходили в баню.
Что можно делать 26 июля.
По традиции, в указанный день было принято ходить в лес за подберезовиками. И ориентировались на рожь: если она вызрела, то грибы точно есть.
Согласно приметам, сильный ливень предсказывает неурожай. В том случае, если грачи собираются в стаи, то осень будет ранней. Жаркая погода 25 июля обещает теплую осень.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, какая погода будет в Беларуси: «Это лучше, чем 43−45 градусов».