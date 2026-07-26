Скандалы и романы модели и ведущей Лопырёвой

Интересное положение Виктория скрывала как могла. И на то была причина: отцом ребёнка оказался женатый бизнесмен Игорь Булатов. На тот момент его супругой была близкая подруга Лопырёвой. Узнав об измене, та подала на развод. А на Викторию навесили ярлык разлучницы. Так или иначе, в 2019 году Лопырёва и Булатов узаконили отношения, в том же году у них родился сын, которого назвали Марком Лионелем.