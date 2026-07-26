Скандалы и романы модели и ведущей Лопырёвой

Титул «Мисс Россия» стал мощным трамплином для карьеры 43-летней модели Виктории Лопырёвой. Своё амплуа завсегдатая ток-шоу и светских тусовок мастерски совмещает с ролью хранительницы семейного очага.
Её имя — постоянный гость на страницах таблоидов. Говорят, что она увела мужа у беременной подруги, а ещё враждует с сестрой. Где правда, а где вымысел, разбирался rostov.aif.ru.
Училась на управленца.
«Я люблю Ростов со всей его провинциальностью и желанием быть продвинутым, с его красивыми девушками и настоящими мужчинами, с его казачьей историей и многонациональным населением», — подчеркнула в одном из своих интервью звезда подиума.
Виктория появилась на свет 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. Её отец, Пётр Крузе, был художником, мама Ирина работала моделью и журналистом, а позже ушла в бизнес.
Когда Вике было шесть лет, родители развелись. Девочку воспитывала мать, отец же создал новую семью, где родилась сестра Эмилия.
Юная красавица занималась рисованием, учила английский и играла на фортепиано. А ещё интересовалась модельным делом, к тому же все данные, чтобы самой взойти на подиум, у неё были. Природа наградила Вику высоким ростом — 177 см, а также стройной фигурой.
Модельные агентства приметили девочку ещё в её школьные годы. Мать активно продвигала дочь: рассылала снимки на различные конкурсы красоты. К слову, многие из них будущая звезда выиграла. Тем не менее, в подростковом возрасте Лопырёва-младшая выбрала практичный старт, поступив в экономический университет на специальность «управление предприятием».
Брак понарошку.
Настоящий прорыв в карьере модели случился в 2003 году, когда Лопырёва завоевала титул «Мисс Россия». Этот триумф стал билетом в большую жизнь: она переехала в столицу, где контракты с брендами и телеканалами посыпались один за другим.
«Должна признать, что конкурсы меня закалили. Когда попадаешь в коллектив из 50−80 очень красивых девушек, каждая из которых претендует на корону, сразу мобилизуешься», — неоднократно признавалась Виктория.
Карьера карьерой, но и строить личную жизнь Вика не забывала. Её романы обсуждала вся страна. После отношений с певцом Владом Топаловым и недолгого гражданского брака с футболистом Фёдором Смоловым модель выдала неожиданный пиар-трюк — объявила о помолвке с народным артистом России Николаем Басковым. Торжество назначили на 5 октября 2017 года, папарацци уже потирали руки в ожидании «свадьбы десятилетия», но церемонию отложили на год. Причиной назвали смерть дедушки Николая.
Однако позже «золотой голос России» заявил, что роман с Лопырёвой был фиктивным, и добавил, что Виктория беременна от другого мужчины.
Интересное положение Виктория скрывала как могла. И на то была причина: отцом ребёнка оказался женатый бизнесмен Игорь Булатов. На тот момент его супругой была близкая подруга Лопырёвой. Узнав об измене, та подала на развод. А на Викторию навесили ярлык разлучницы. Так или иначе, в 2019 году Лопырёва и Булатов узаконили отношения, в том же году у них родился сын, которого назвали Марком Лионелем.
Спустя несколько лет пара разошлась, а затем вновь воссоединилась в 2025 году. Правда, вместе ли они до сих пор — непонятно. В соцсетях звезды почти нет совместных фото с мужем — только кадры с сыном и подругами.
Предала сестру?
Были и другие скандалы с участием Лопырёвой. Так, её сестра Эмилия Крузе, которая борется с лимфомой Ходжкина последней стадии, обвинила звезду в чёрствости. Якобы Вика отказалась помочь материально, сославшись на занятость, хотя раньше они тепло общались.
Отец Лопырёвой Пётр подлил масла в огонь: заявил, что Вика будто бы угрожала больной сестре и заявила, что та «отняла отца». В ответ звезда опубликовала эмоциональный пост, объяснив, что уже много лет не общается с отцом из-за его холодности. Она назвала слова сестры ударом в спину.
История получила неожиданный финал: деньги на лечение Эмилии собрали благотворительные фонды. Девушка уехала в Германию, победила болезнь и вышла замуж за немца. На свадьбу Викторию не пригласили.
Несколько лет Виктория проживала в Дубае вместе с сыном, но в марте 2026 года вернулась в Россию. И вновь окунулась в привычную жизнь светской львицы: регулярно появляется на вечеринках и мелькает на голубых экранах, а также много путешествует.