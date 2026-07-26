Что можно и нельзя делать в Гаврилов день 26 июля 2026 года

Скупиться и отказывать просящим. Если вам протянут руку за куском хлеба — подайте. Считается, что жадность в Гаврилов день привлечет черную полосу не только на вас, но и на всю вашу семью. Засыпать до заката солнца. Одно из самых строгих правил гласит: нельзя ложиться в постель, пока солнце не скроется за горизонтом. Наши предки верили, что если уснуть до заката, прогневается Ярило (бог солнца), и тогда наступят затяжные дожди, которые погубят урожай. Совершать крупные покупки и сделки. 26 июля — крайне неудачный день для приобретений, получения кредитов или одалживания денег. Считается, что взятые сегодня взаймы деньги «утекут сквозь пальцы», а купленная вещь быстро сломается. Спотыкаться о порог. Опасная примета: если зацепиться за порог дома, это сулит беду. Заходите в дом не спеша, не толкайтесь и будьте внимательны к своим шагам. 7 вещей, из-за которых уходит удачаИграть свадьбы и шумно гулять. День посвящен строгому архангелу и физическому труду. Веселье и бракосочетания в этот день откладывали — считалось, что брак, заключенный 26 июля, будет непрочным и полным разладов. Насмехаться над чужими мечтами. Обесценивание желаний других людей сегодня строго карается — вы можете навсегда отвадить от себя удачу. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.