Календарь на 26 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Анна причислена к лику святых как в православной, так и в католической церквях. В католицизме ее память отмечается дважды: 26 июля — день ее успения, а также 8 декабря — день зачатия Девы Марии. Католическая церковь считает это зачатие непорочным, понимая под этим, что на Богородицу не перешел первородный грех, однако это не означает бессеменного зачатия, подобного рождению Иисуса Христа. Согласно древней францисканской традиции, зачатие произошло при объятии Иоакима и Анны у Золотых Ворот Иерусалима, и это чудо стало первым актом Божественного спасения человечества.