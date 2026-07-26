Во Франции пилот пожарного самолета заявил о недостаточном финансировании

«Из 12 самолетов Canadair, имеющихся во Франции, у нас в распоряжении только пять — это просто возмутительно», — заявил он в эфире радио Franceinfo. Пилот пожаловался на то, что среди самолетов на службе у пожарных самый старый был принят в 1995 году. По его словам, в обычное время техника обслуживается в соответствии с нормативами, однако в условиях повышенной нагрузки, как в этом году, детали ломаются, их требуется менять, и они поступают с задержками. Это связано с тем, что частный подрядчик, отвечающий за них, не успевает поставлять заказанные запчасти в срок.