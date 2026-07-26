Во Франции пилот пожарного самолета заявил о недостаточном финансировании

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Парк пожарной авиации во Франции заметно устарел и не получает достаточной поддержки от властей, которые предпочитают финансировать другие проекты. Об этом заявил командир экипажа пожарного самолета Canadair Грегори Пра.
«Из 12 самолетов Canadair, имеющихся во Франции, у нас в распоряжении только пять — это просто возмутительно», — заявил он в эфире радио Franceinfo. Пилот пожаловался на то, что среди самолетов на службе у пожарных самый старый был принят в 1995 году. По его словам, в обычное время техника обслуживается в соответствии с нормативами, однако в условиях повышенной нагрузки, как в этом году, детали ломаются, их требуется менять, и они поступают с задержками. Это связано с тем, что частный подрядчик, отвечающий за них, не успевает поставлять заказанные запчасти в срок.
Пилот, участвовавший в этом месяце в тушении пожаров в Фонтенбло, на Корсике и в департаменте Вар на юге страны, посетовал, что из-за нехватки самолетов их эффективность сильно падает. По его мнению, на один крупный пожар требуется четыре самолета, тогда как чаще всего направляют только два. В связи с этим, по словам собеседника радиостанции, пожарные пересмотрели подход к работе и, когда встает вопрос о том, куда в первую очередь сбрасывать воду, отдают приоритет защите домов, а не леса.
«Я набирал воду из Сены — ту самую воду, очистка которой обошлась французам в €2 млрд. Тогда как на эти €2 млрд можно было бы купить 15 самолетов Canadair и обеспечить их техническое обслуживание на 10 лет», — посетовал Пра, вспоминая о проекте властей по очистке реки Сена перед Олимпийскими играми 2024 года.
Отдельно он высказался по поводу решения властей привлечь к тушению природных пожаров военно-транспортный самолет Airbus A400 с экспериментальной установкой. Пилот подтвердил, что в отчетах это выглядит впечатляюще, учитывая гораздо большую вместимость транспортника (20 тыс. литров воды против 6 тыс. у Canadair). Однако эти самолеты, по его словам, могут садиться всего на трех авиабазах: рядом с Орлеаном, в Мон-де-Марсан и близ коммуны Истр. «То есть ротация будет длиться минут 45 — час, и он будет доставлять по 20 тонн воды или замедлителя горения раз в несколько часов, тогда как четыре Canadair могут из водоема, который, как правило, есть в радиусе 20 км, набирать по 120 тонн воды за час», — заявил Пра.
Крупнейший пожар за 50 лет.
Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес на пресс-конференции заявил, что общая площадь территорий, пострадавших от природных пожаров с начала 2026 года, достигла исторического значения, приблизившись к отметке 100 тыс. гектаров. Наиболее крупные пожары происходят в департаментах Жиронда и Ланд, где в общей сложности из зоны стихийного бедствия эвакуировали 197 тыс. человек. На фоне сложной ситуации президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству направить на помощь пожарным военнослужащих, также в тушении пожаров с субботы задействован военно-транспортный самолет Airbus A400M.
Газета Le Figaro назвала пожар в Жиронде «самым разрушительным» за всю 50-летнюю историю наблюдений во Франции, когда его площадь достигла 14 тыс. га. Согласно последним данным, огонь уже распространился на территории более 32 тыс. га, и сейчас огненный фронт находится в 15 км от Бордо. По данным префектуры региона Новая Аквитания и департамента Жиронда, в ходе тушения пожара пострадали 68 сотрудников пожарно-спасательной службы, 10 были госпитализированы.