Власти Мадрида рекомендовали жителям не выходить на улицу из-за лесных пожаров

На юго-западе Франции власти департамента Жиронда начали массовую эвакуацию жителей агломерации Бордо из-за крупного лесного пожара, который движется в сторону регионального центра. На данный момент из зоны бедствия вывезены около 110 тысяч человек, а огонь уже уничтожил 14 тысяч гектаров леса.