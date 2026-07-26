Власти Мадрида рекомендовали жителям не выходить на улицу из-за лесных пожаров

Власти Испании рекомендовали жителям Мадрида избегать нахождения на улице из-за лесных пожаров, которые бушуют в одноименном автономном сообществе, а также в провинции Авила. Об этом заявила министр здравоохранения Моника Гарсия.
Она отметила, что качество воздуха в столице на данный момент плохое.
— Избегайте физической активности и нахождения на открытом воздухе. Если вы выходите из дома и видите дым или пепел, наденьте маску FFP2/95 и защитные очки, — написала министр в соцсети X.
Глава ведомства также рекомендовала обратиться за медицинской помощью при возникновении проблем с дыханием.
Испанские власти объявили чрезвычайную ситуацию в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) на фоне обострившейся ситуации с лесными пожарами.
На юго-западе Франции власти департамента Жиронда начали массовую эвакуацию жителей агломерации Бордо из-за крупного лесного пожара, который движется в сторону регионального центра. На данный момент из зоны бедствия вывезены около 110 тысяч человек, а огонь уже уничтожил 14 тысяч гектаров леса.