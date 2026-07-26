Умышленный город из ничего: на чем стоит петербургская мифология

Несмотря на все объективные предпосылки для появления Петербурга, он всё равно воспринимался поначалу как город «вне контекста», отчего само его основание, как считает Иванов, «становится космогонией — творением целого мира, в котором Петр Великий выступает в роли творца-демиурга». Есть, однако, у Петра и более легкомысленные мифологические ипостаси, в том числе трикстера с его любовью к двойничеству и маскарадным переодеваниям — то в урядника Петра Михайлова, то в дьякона Всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора Пахома. В этом контексте Иванов, разумеется, не может обойти вниманием и популярную легенду о «подмене» Петра, вместо которого либо еще в младенчестве подсунули неизвестного младенца из Немецкой слободы, либо уже во взрослом возрасте пропихнули своего ставленника враги России — шведы. Все эти легенды, по мнению автора книги, имеют явно народное, сказочное происхождение и вписываются в большую русскую утопическую традицию, с которой связаны и многочисленные мифы о самозванчестве.