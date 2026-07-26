Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, есть пострадавшие

В Берлине в районе парка Тиргартен автомобиль въехал в группу людей, в результате чего несколько человек получили травмы. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
По данным издания, белый фургон на большой скорости проехал вглубь территории парка, после чего сбил находившихся там людей. Точное число пострадавших пока уточняется.
После случившегося диспетчерская служба объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с большим количеством пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что сын бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони попал в аварию на севере страны. ДТП произошло на дороге между Виллантой и Аркоре. В какой-то момент со встречной полосы на дорогу вылетела машина, спровоцировав лобовое столкновение транспортных средств.