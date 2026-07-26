На Запорожье заявили, что участники атаки ВСУ на Кирилловку должны быть наказаны

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Киевский режим снова давал понять, что это террористический режим. Каждый, кто участвовал в атаке ВСУ по Кирилловке, должен понести наказание, заявил ТАСС министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.
«Очень страшные вещи происходят. Киевский режим неоднократно уже дал понять, что это террористический режим. Никаких, как мне кажется, переговоров с ними вести нельзя. Как говорил наш верховный главнокомандующий, напомню, что террористов надо мочить в сортире. Надеюсь, что так произойдет с каждым, кто участвовал в этой атаке по турбазам Кирилловки», — заявил Логунов.
Он также призвал молодежь и жителей региона не оставаться в стороне, помогать фронту. «Мирная жизнь будет у нас, когда мы выиграем эту войну», — отметил министр и выразил соболезнования семьям пострадавших от атаки ВСУ по курортам в Кирилловке Запорожской области.
ВСУ в ночь на 25 июля из БПЛА несколько раз ударили по базам отдыха в запорожской Кирилловке. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, при теракте погибли 12 человек, пострадали 19 мирных жителей, среди погибших и раненых есть дети. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.