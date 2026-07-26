На Запорожье заявили, что участники атаки ВСУ на Кирилловку должны быть наказаны

«Очень страшные вещи происходят. Киевский режим неоднократно уже дал понять, что это террористический режим. Никаких, как мне кажется, переговоров с ними вести нельзя. Как говорил наш верховный главнокомандующий, напомню, что террористов надо мочить в сортире. Надеюсь, что так произойдет с каждым, кто участвовал в этой атаке по турбазам Кирилловки», — заявил Логунов.