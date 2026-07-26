Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота.
День ВМФ в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
«Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы» — сказал глава государства в видеопоздравлении.
Президент поблагодарил военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России.
«С праздником вас и ваших близких! С Днем Военно-морского флота!» — заключил Путин.