Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

«Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы» — сказал глава государства в видеопоздравлении.