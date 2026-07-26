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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

Путин поздравил моряков с Днем военно-морского флота.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота.

День ВМФ в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.

«Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы» — сказал глава государства в видеопоздравлении.

Президент поблагодарил военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России.

«С праздником вас и ваших близких! С Днем Военно-морского флота!» — заключил Путин.