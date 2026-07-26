Международный экипаж вернется на Землю после 241 дня в космосе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Возвращаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-28» с тремя членами экипажа приземлится в степях Казахстана 26 июля днем. Он вернет на Землю участников 74-й длительной экспедиции на МКС космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова (спецкор ТАСС на МКС) и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-28” состоится 26 июля в Казахстане. В экипаже — участники завершившейся 74-й длительной экспедиции на МКС: Герой России космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Роскосмоса Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс», — говорится в сообщении госкорпорации.
Отстыковка корабля от модуля «Рассвет» намечена на 10:03 мск. После этого «Союз МС-28» перейдет в автономный полет, примерно в 12:32 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. От спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки — они сгорят в плотных слоях атмосферы.
Когда спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, он начнет аэробаллистическое торможение. В результате вокруг него образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой будет черным и местами обгоревшим. Облако плазмы также на несколько минут затруднит связь с экипажем корабля.
Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов. На высоте менее метра до земли на «Союзе МС-28» сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается в районе города Жезказган в Казахстане. На Земле экипаж встретит оперативно-техническая группа, в состав которой войдут представители Роскосмоса, Росавиации, Центра подготовки космонавтов (ЦПК), РКК «Энергия», Минобороны России, ФМБА России, а также Института медико-биологических проблем РАН и NASA.
После извлечения из спускаемого аппарата экипаж осмотрят врачи, после чего космонавты отправятся на прохождение реабилитации в ЦПК, а астронавт — в США.
Экспедиция МКС-74 и корпункт ТАСС.
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» с экипажем 74-й длительной экспедиции на МКС стартовал с космодрома Байконур 27 ноября 2025 года. В космический полет отправились Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов. Микаев и Кудь-Сверчков совершили один выход в открытый космос, в рамках которого была установлена аппаратура прибора «Солнце-терагерц» и демонтирована кассета эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука». Кроме того, космонавты забрали с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск».
Перед отбытием Кудь-Сверчкова руководство корпунктом ТАСС на МКС приняла на себя космонавт Роскосмоса Анна Кикина, которая стала восьмым спецкором агентства на станции.