Международный экипаж вернется на Землю после 241 дня в космосе

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» с экипажем 74-й длительной экспедиции на МКС стартовал с космодрома Байконур 27 ноября 2025 года. В космический полет отправились Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов. Микаев и Кудь-Сверчков совершили один выход в открытый космос, в рамках которого была установлена аппаратура прибора «Солнце-терагерц» и демонтирована кассета эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука». Кроме того, космонавты забрали с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск».