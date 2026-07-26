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Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота

Владимир Путин записал обращение ко Дню военно-морского флота.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году исполняется 330 лет со дня основания военно-морского флота России. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с круглой датой. Он отметил, что в стране «по-особому» относятся к военным морякам. Видеообращение Владимира Путина опубликовали в пресс-службе Кремля в «Макс».

Глава государства подчеркнул, что служба моряков — не только решение боевых задач, но и способность справляться с силами природы. Он заверил, что военные моряки «совершенно заслуженно» имеют особый статус в России.

«Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России», — сказал Владимир Путин.

Санкт-Петербург считается морской столицей России. В честь праздника в городе зажгутся мосты. Они будут окрашены в цвета российского флага.