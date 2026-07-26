Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота

В 2026 году исполняется 330 лет со дня основания военно-морского флота России. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с круглой датой. Он отметил, что в стране «по-особому» относятся к военным морякам. Видеообращение Владимира Путина опубликовали в пресс-службе Кремля в «Макс».