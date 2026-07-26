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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота.

Ежегодно в России День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля.

«Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», — обратился президент в своем видеопоздравлении.

Президент выразил благодарность военным морякам за службу и вклад в укрепление морской мощи России.

«С праздником вас и ваших близких! С Днем Военно-морского флота!» — сказал Путин.