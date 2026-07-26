МИД Ирана намекнул о своём праве на ответ после удара Украины по судну

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права», — говорится в заявлении.
МИД Ирана подчеркнул, что ответственность за последствия действий Украины будет лежать на Киеве и его союзниках, которые поддерживают подобные действия.
Ранее временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар заявил, что Киев фактически вступает в прямую конфронтацию с Тегераном. По его словам, Украина пытается использовать тему иранских дронов. Через них Киев хочет получить дополнительную помощь от Запада.
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