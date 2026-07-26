Робота-паука QuadBoat для спасения утопающих создали в Китае

Китайские и американские ученые разработали беспилотный робот QuadBoat для поиска и извлечения людей из воды. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает Interesting Engineering.
В отличие от большинства существующих надводных аппаратов, которые лишь обнаруживают или сопровождают пострадавших, QuadBoat предназначен для их непосредственного спасения. Робот оснащен центральным корпусом и четырьмя конечностями. Его конструкция вдохновлена пауками-рыболовами, а ноги используются для движения и маневрирования.
Во время испытаний в бассейне QuadBoat успешно обнаруживал, сопровождал и извлекал плавающие объекты. По мнению разработчиков, в будущем робот сможет помогать экстренным службам при авариях судов и других происшествиях на воде. Пока он остается на стадии исследований — предстоят испытания в условиях волн, течения и других факторов открытой воды, говорится в материале.
Ранее дроны-громкоговорители появились в Белоруссии. Беспилотники патрулируют пляжи и береговую линию вдоль различных водоемов. Благодаря им спасатели в прямом эфире следят за обстановкой и с помощью встроенного мегафона предупреждают отдыхающих об опасности.