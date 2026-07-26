Робота-паука QuadBoat для спасения утопающих создали в Китае

Во время испытаний в бассейне QuadBoat успешно обнаруживал, сопровождал и извлекал плавающие объекты. По мнению разработчиков, в будущем робот сможет помогать экстренным службам при авариях судов и других происшествиях на воде. Пока он остается на стадии исследований — предстоят испытания в условиях волн, течения и других факторов открытой воды, говорится в материале.