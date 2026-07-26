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Россиянин Анкалаев одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC в Абу-Даби.

Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу в главном поединке турнира UFC в Объединённых Арабских Эмиратах.

Бой состоялся в Абу-Даби.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжёлом весе Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым. Он победил в пятом раунде.

34-летний Анкалаев одержал 22 победу в карьере.

Осенью 2025 года Магомед Анкалаев не смог защитить титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Он уступил бразильцу Алексу Перейре, лишившись титула чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории.

Напомним, в июне американский боец Джастин Гейджи одержал победу над испано-грузинским спортсменом Илией Топурией на турнире UFC White House — Freedom 250, который состоялся в Соединённых Штатах на территории Белого дома.

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