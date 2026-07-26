Россиянин Анкалаев одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу в главном поединке турнира UFC в Объединённых Арабских Эмиратах.
Бой состоялся в Абу-Даби.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжёлом весе Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым. Он победил в пятом раунде.
34-летний Анкалаев одержал 22 победу в карьере.
Осенью 2025 года Магомед Анкалаев не смог защитить титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Он уступил бразильцу Алексу Перейре, лишившись титула чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории.
Напомним, в июне американский боец Джастин Гейджи одержал победу над испано-грузинским спортсменом Илией Топурией на турнире UFC White House — Freedom 250, который состоялся в Соединённых Штатах на территории Белого дома.