Росстандарт перечислил требования к собакам-поводырям по ГОСТу

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ГОСТ на собак-поводырей начал действовать в России с 1 июля текущего года, в стандарте появились определенные требования к поведению и характеру таких животных, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
«В Российской Федерации… утвержден… ГОСТ Р 72374−2025 “Собаки-проводники для инвалидов по зрению. Рабочие качества собаки-проводника. Общие требования”, который введен в действие с 1 июля 2026 года… ГОСТ Р 72374−2025 устанавливает единые требования к рабочим качествам собак-проводников, необходимым для безопасного сопровождения инвалидов по зрению и обеспечения их самостоятельного передвижения», — рассказали в Росстандарте.
В ведомстве отметили, что в ГОСТе выделяется ряд требований к собакам-проводникам. Такие животные должны быть спокойны к снаряжению и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Кроме того, у питомцев-поводырей должны отсутствовать агрессия, выраженный охотничий инстинкт, интерес к другим собакам. В городской среди животные должны спокойно реагировать на шум, транспорт, большое количество людей и другие внешние раздражители. Помимо этого собака должна уверенно выполнять основные команды послушания, управления движением, такие как «вперед», «направо», «налево».
К навыкам сопровождения поводырей тоже появились требования. «Движение в темпе владельца, точное выполнение команд, обход препятствий и обозначение потенциально опасных участков маршрута, в том числе бордюров, лестниц и иных препятствий», — пояснили в Росстандарте.
В частности, собаки-поводыри должны быть способны к самостоятельному принятию решения. Например, не выполнять команду хозяина, если это может причинить ему вред или создать угрозу. Данное качество является одним из важнейших элементов подготовки таких питомцев.
Собаки-проводники — это не просто питомцы, а специально подготовленные собаки, которые помогают инвалидам по зрению ориентироваться в окружающем пространстве, безопасно самостоятельно передвигаться, а также преодолевать встречающиеся на пути следования препятствия. В России уже сформирован целый комплекс ГОСТов, регулирующих требования к собакам-проводникам для инвалидов по зрению.
«Разработчиком ГОСТ Р 72374−2025 выступило частное образовательное учреждение дополнительного образования “Российская школа подготовки собак-проводников” Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых” и Союз общественных кинологических организаций — Российская кинологическая федерация», — добавили в Росстандарте.
В ведомстве отметили, что за более чем 65 лет Всероссийское общество слепых подготовило свыше 4,8 тысячи собак-проводников.
«Применение положений ГОСТ Р 72374−2025 будет способствовать внедрению единых подходов к подготовке и оценке рабочих качеств собак-проводников, используемых в качестве технического средства реабилитации инвалидов по зрению, а также дальнейшему развитию нормативной базы в сфере комплексной реабилитации инвалидов по зрению», — заключили в Росстандарте.