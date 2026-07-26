Росстандарт перечислил требования к собакам-поводырям по ГОСТу

В ведомстве отметили, что в ГОСТе выделяется ряд требований к собакам-проводникам. Такие животные должны быть спокойны к снаряжению и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Кроме того, у питомцев-поводырей должны отсутствовать агрессия, выраженный охотничий инстинкт, интерес к другим собакам. В городской среди животные должны спокойно реагировать на шум, транспорт, большое количество людей и другие внешние раздражители. Помимо этого собака должна уверенно выполнять основные команды послушания, управления движением, такие как «вперед», «направо», «налево».