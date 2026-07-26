Украинского дипломата вызвали в МИД Ирана после атаки ВСУ на судно

Военные ВСУ 25 июля атаковали иранское судно в акватории Каспийского моря. Министерство иностранных дел исламской республики осудило нападение. МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки, оповестил Press TV в Telegram-канале.
Подробности не уточняются. Временным поверенным Киева в исламской республике является Кирилл Поздняков.
«Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно», — сказано в материале.
Киев атаковал танкер в нарушении международных правил. В результате один человек погиб, еще несколько пострадали. При атаке на судне произошел взрыв. МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право ответить на провокацию.